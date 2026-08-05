A Polícia Civil concluiu que o assassinato de Gustavo do Prado, de 32 anos, em São José dos Campos, foi motivado pela cobrança de uma dívida de R$ 20. A informação foi confirmada por uma testemunha que estava no carro com Daniel Wilson de Souza, de 36 anos, autor dos disparos, na madrugada do crime.

Gustavo já havia cobrado Daniel por uma dívida de R$ 20.

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