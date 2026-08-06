Uma troca de áudios obtida com exclusividade por OVALE revela um novo capítulo na investigação do assassinato de Gustavo do Prado, de 32 anos, executado a tiros na porta de casa, em São José dos Campos. A informação muda o rumo das investigações.

Minutos antes de ser morto, a vítima pediu dinheiro emprestado ao irmão para quitar uma dívida com Daniel Wilson de Souza, de 36 anos, apontado pela Polícia Civil como autor dos disparos.

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