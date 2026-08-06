A passagem de uma frente fria associada à atuação de um ciclone extratropical colocou o Vale do Paraíba e o Litoral Norte em estado de atenção para ventos fortes até o próximo sábado (8).
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Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as rajadas podem atingir entre 80 km/h e 90 km/h em cidades do Vale e chegar a 100 km/h em municípios do Litoral Norte.
O período de maior risco está previsto para sexta-feira (7), quando a ventania deve ganhar intensidade em diversas regiões do estado. Diante da previsão, o Governo de São Paulo ativou um Gabinete de Crise para monitorar os impactos e agilizar o atendimento a possíveis ocorrências.
A estrutura reúne representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia, forças de segurança e outros órgãos responsáveis por serviços essenciais.
Risco de danos
A Defesa Civil alerta que os ventos previstos correspondem às rajadas máximas, ou seja, picos de velocidade que podem ocorrer em poucos segundos.
Mesmo de curta duração, essas rajadas são capazes de provocar queda de árvores, destelhamentos, danos em placas, estruturas metálicas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
No Vale do Paraíba, a intensidade dos ventos pode variar conforme o relevo e a localização de cada município.
Já no Litoral Norte, cidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba estão entre as áreas com maior possibilidade de registrar ventos próximos de 100 km/h.
Rodovias e travessias
As condições meteorológicas também podem provocar impactos nas principais rodovias da região, como Via Dutra, Tamoios, Carvalho Pinto, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Rio-Santos.
Motoristas devem reduzir a velocidade em trechos abertos, pontes e viadutos, onde as rajadas laterais costumam ser mais intensas. Motociclistas precisam redobrar a atenção, já que esse tipo de veículo é mais suscetível à força do vento.
No Litoral Norte, as condições do mar também podem afetar a navegação e provocar interrupções temporárias na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, dependendo da intensidade das rajadas.
Chuva não é a principal preocupação
Apesar da mudança no tempo, a previsão indica que o principal risco será provocado pelos ventos.
A chuva deve ocorrer de forma moderada em pontos do estado, podendo vir acompanhada de descargas elétricas e rajadas localizadas.
Ainda assim, o solo encharcado pode favorecer a queda de árvores com raízes comprometidas, aumentando o risco em áreas urbanas e próximas a rodovias.
Como se proteger durante a ventania
A orientação da Defesa Civil é que a população retire objetos soltos de quintais, sacadas e varandas, mantenha portas e janelas fechadas e evite permanecer próximo de árvores, postes, outdoors e estruturas metálicas durante os períodos de vento intenso.
Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores e evitar atividades em praias, píeres, costões e locais abertos, especialmente nas cidades litorâneas.
Caso haja queda de fios elétricos, a recomendação é manter distância e acionar imediatamente a concessionária de energia ou os órgãos de emergência. Em situações de risco, a Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.
Moradores ainda podem receber alertas gratuitos da Defesa Civil cadastrando o CEP da residência por mensagem de texto para o número 40199.