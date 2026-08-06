A passagem de uma frente fria associada à atuação de um ciclone extratropical colocou o Vale do Paraíba e o Litoral Norte em estado de atenção para ventos fortes até o próximo sábado (8).

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Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as rajadas podem atingir entre 80 km/h e 90 km/h em cidades do Vale e chegar a 100 km/h em municípios do Litoral Norte.