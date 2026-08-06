O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois avisos de perigo potencial para o Vale do Paraíba, válidos de quinta-feira (6) a sábado (8). Os alertas chamam a atenção para o risco de tempestades, ventos fortes e queda de granizo na região.
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Nesta quinta-feira (6), a previsão aponta chuvas de 20 a 30 mm por hora, com acumulado de até 50 mm no dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo. Já de sexta-feira (7) a sábado (8), entre 0h e 23h59, entra em vigor um alerta de vendaval, mantendo os ventos contínuos nessa mesma faixa de intensidade.
A orientação é evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda durante a ventania. No período de tempestade, os aparelhos eletrônicos devem permanecer fora das tomadas. Em emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Um ciclone extratropical avança pelo país causando as alterações climáticas. O Governo de São Paulo instalou um Gabinete de Crise para monitorar os impactos e reforçar a pronta resposta no estado. A Defesa Civil, forças de segurança e concessionárias de serviços públicos estão em monitoramento para agilizar o atendimento a eventuais ocorrências, como destelhamentos, quedas de árvores e interrupções na rede elétrica.