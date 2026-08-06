O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois avisos de perigo potencial para o Vale do Paraíba, válidos de quinta-feira (6) a sábado (8). Os alertas chamam a atenção para o risco de tempestades, ventos fortes e queda de granizo na região.

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Nesta quinta-feira (6), a previsão aponta chuvas de 20 a 30 mm por hora, com acumulado de até 50 mm no dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo. Já de sexta-feira (7) a sábado (8), entre 0h e 23h59, entra em vigor um alerta de vendaval, mantendo os ventos contínuos nessa mesma faixa de intensidade.