A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma frente fria, ventos fortes e chuvas provocados por um ciclone extratropical vindo do sul do país, também chamado de ciclone bomba.

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Apesar do nome, o ciclone bomba não tem relação com explosões. O fenômeno é um ciclone extratropical que se intensifica rapidamente em razão de uma queda brusca da pressão atmosférica, processo conhecido pelos meteorologistas como ciclogênese explosiva.