A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma frente fria, ventos fortes e chuvas provocados por um ciclone extratropical vindo do sul do país, também chamado de ciclone bomba.
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Apesar do nome, o ciclone bomba não tem relação com explosões. O fenômeno é um ciclone extratropical que se intensifica rapidamente em razão de uma queda brusca da pressão atmosférica, processo conhecido pelos meteorologistas como ciclogênese explosiva.
Em razão disso, o governo estadual instala nesta quinta-feira (6) um Gabinete de Crise para monitorar o evento. A estrutura preventiva funcionará até sábado (8).
A previsão indica rajadas de vento de até 60 km/h a partir das 14h de hoje, podendo atingir até 100 km/h em algumas regiões entre sexta-feira (7) e sábado (8). Há também previsão de chuvas intermitentes no período.
A faixa leste, o litoral e as áreas de serra são as regiões sob maior atenção. A partir de domingo, as rajadas e a instabilidade devem se deslocar para o Rio de Janeiro.
Vídeo de alerta
Em vídeo de alerta divulgado nas redes sociais, o capitão Maxwell de Souza, diretor de comunicação e principal porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, faz comentários sobre o ciclone bomba.
“Ventos de 100 km por hora em São Paulo. É isso que a Defesa Civil alerta entre esta quinta-feira (6) e sábado (8). Isso em razão de um ciclone extratropical que vai se formar no Sul do país e vai influenciar o tempo aqui no nosso estado. O destaque fica para a faixa leste, aonde os ventos podem alcançar velocidades próximas aos 100 km por hora. Capital, grande São Paulo, todo o litoral paulista, Vale do Ribeira e também a região do Vale do Paraíba”, afirmou o militar.
“No interior do estado, os ventos ficam um pouco mais baixos, na faixa dos 60 km por hora. Por isso, você precisa se proteger”, completou.
Segundo ele, a Defesa Civil do Estado está montando um gabinete de crise que vai funcionar permanentemente para dar pronta resposta diante das ocorrências, mas a população precisa fazer a sua parte.
“Durante os vendavais, não fique em áreas abertas, não pratique atividades náuticas durante esse período e, por favor, não fique ao lado de árvores”, disse o capitão.
Avisos de perigo do Inmet
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois avisos de perigo potencial para o Vale do Paraíba, válidos de quinta-feira (6) a sábado (8). Os alertas chamam a atenção para o risco de tempestades, ventos fortes e queda de granizo na região.
A Defesa Civil alerta que a ventania e as chuvas podem provocar quedas de árvores, destelhamentos, interrupções na rede elétrica, queda de placas, agitação marítima, transtornos nos aeroportos, além de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.
Em emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.