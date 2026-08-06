A possibilidade de formação de um ciclone bomba no Sul do Brasil colocou o Governo de São Paulo em estado de alerta e aumenta a preocupação com os impactos no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O fenômeno, previsto para se intensificar entre sexta-feira (7) e sábado (8), pode provocar ventos de até 100 km/h, chuva, queda de temperatura e transtornos como destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e queda de árvores.

Diante do cenário, o Estado instalará um Gabinete de Crise a partir desta quinta-feira (6) para acompanhar a evolução das condições meteorológicas.