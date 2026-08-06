07 de agosto de 2026
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VENTO DE 100 KM/HORA

ATENÇÃO: Entenda o que é o ciclone bomba que pode atingir o Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação/PMC
Destruição em Caraguatatuba após vendaval na semana passada
Destruição em Caraguatatuba após vendaval na semana passada

A possibilidade de formação de um ciclone bomba no Sul do Brasil colocou o Governo de São Paulo em estado de alerta e aumenta a preocupação com os impactos no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O fenômeno, previsto para se intensificar entre sexta-feira (7) e sábado (8), pode provocar ventos de até 100 km/h, chuva, queda de temperatura e transtornos como destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e queda de árvores.

Diante do cenário, o Estado instalará um Gabinete de Crise a partir desta quinta-feira (6) para acompanhar a evolução das condições meteorológicas.

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O que é um ciclone bomba?

Apesar do nome impressionar, o ciclone bomba não tem relação com explosões. O fenômeno é um ciclone extratropical que se intensifica rapidamente em razão de uma queda brusca da pressão atmosférica, processo conhecido pelos meteorologistas como ciclogênese explosiva.

Segundo o astrônomo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, Micael Cecchini, a formação começa quando uma massa de ar muito frio encontra uma massa de ar quente. O forte contraste entre as temperaturas provoca uma rápida redução da pressão atmosférica, favorecendo a intensificação do sistema.

Para que seja classificado como ciclone bomba, a pressão atmosférica precisa cair pelo menos 24 hectopascais (hPa), antiga unidade conhecida como milibar, em um intervalo de 24 horas.

Com essa intensificação acelerada, as tempestades tornam-se mais severas, aumentando o potencial para ventos intensos, chuvas fortes, raios, granizo e mar agitado.

Onde o fenômeno deve ocorrer?

A previsão indica que o sistema de baixa pressão começará a se organizar entre o norte da Argentina e o Paraguai antes de avançar para a região entre o Uruguai e o litoral do Rio Grande do Sul.

Os ventos mais intensos devem ocorrer sobre o Oceano Atlântico, onde podem superar os 100 km/h. Já na faixa costeira do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são esperadas rajadas superiores a 60 km/h.

À medida que o ciclone avança em direção ao oceano, uma frente fria associada ao fenômeno seguirá pelo Sul e Sudeste do Brasil, provocando queda nas temperaturas e mudanças nas condições do tempo.

Como o ciclone pode afetar o Vale do Paraíba?

Embora o centro do ciclone permaneça distante do estado de São Paulo, seus efeitos podem ser sentidos em diversas regiões paulistas, incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as primeiras rajadas mais fortes devem começar por volta das 14h desta quinta-feira (6), quando entra em vigor um alerta laranja para ventos de até 60 km/h.

O cenário mais crítico está previsto entre sexta-feira (7) e sábado (8), período em que será válido um alerta vermelho, com rajadas que podem atingir 100 km/h.

Além da ventania, a passagem da frente fria deverá provocar chuva de intensidade moderada. O acumulado previsto até domingo (9) pode chegar a 40 milímetros, principalmente nas regiões sul do estado e de Sorocaba.

Quais são os riscos?

Na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), a principal preocupação é a combinação entre ventos fortes e áreas urbanas arborizadas, rodovias e regiões serranas.

Entre os principais impactos previstos estão:

  • queda de árvores;
  • interrupção no fornecimento de energia elétrica;
  • destelhamentos;
  • queda de postes, placas e outdoors;
  • bloqueios em rodovias e vias urbanas;
  • danos em estruturas mais vulneráveis.

No Litoral Norte, a agitação marítima também deve aumentar, elevando o risco para embarcações, pescadores e pessoas que frequentam praias e costões. As condições adversas ainda podem provocar reflexos nas operações portuárias e aeroportuárias.

Outro ponto de atenção é o risco de propagação de incêndios. Mesmo com previsão de chuva, os ventos intensos podem favorecer o avanço rápido de focos de fogo em áreas de vegetação.

Governo instala gabinete de crise

Diante da previsão de tempo severo, o Governo de São Paulo anunciou a instalação de um Gabinete de Crise a partir desta quinta-feira (6).

A estrutura reunirá representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia, agências reguladoras e demais órgãos estaduais para monitorar a evolução do fenômeno e coordenar respostas rápidas em caso de ocorrências.

Como se proteger durante a ventania

A Defesa Civil orienta que a população evite permanecer próximo de árvores, postes, fios elétricos, placas, outdoors e estruturas que possam ser derrubadas pelos ventos.

Motoristas devem redobrar a atenção, principalmente em rodovias, áreas abertas e trechos de serra, onde as rajadas costumam ser mais intensas.

No Litoral Norte, a recomendação é evitar entrar no mar, permanecer em costões e suspender atividades de navegação enquanto as condições permanecerem adversas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Também é possível receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS. Basta enviar o CEP da residência para o número 40199.

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