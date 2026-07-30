A forte ventania que atingiu o estado de São Paulo na quarta-feira (29) deixou três mortos e ao menos 14 feridos, segundo balanço da Defesa Civil Estadual e apuração de OVALE.
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No Vale do Paraíba e Litoral Norte, as ocorrências mais graves foram registradas em São Sebastião, onde uma pessoa morreu após o naufrágio de uma embarcação de pesca, e em Ubatuba, que contabilizou 11 feridos, entre eles uma menina de 6 anos em estado grave.
A tempestade provocou uma série de ocorrências em diferentes cidades da região, incluindo queda de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em estruturas públicas e privadas.
Litoral Norte
Em São Sebastião, os ventos chegaram a 77 km/h. Além da morte confirmada, duas pessoas ficaram feridas após o naufrágio de uma embarcação no Canal de São Sebastião. Também foram registrados destelhamentos em diferentes pontos do município. A balsa que faz a travessia entre São Sebastião e Ilhabela precisou ser interditada.
Em Ubatuba, a combinação de chuva e vento forte provocou o naufrágio de uma embarcação e danos em quiosques da orla. Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas, sendo uma criança de 6 anos em estado grave.
Os fortes ventos atingiram Caraguatatuba e provocaram queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e diversos transtornos em vários bairros da cidade.
Em Ilhabela, as regatas da 53ª Semana Internacional de Vela foram canceladas. Segundo a organização do evento, as rajadas chegaram a aproximadamente 75 km/h na região. Também houve danos ao telhado de uma escola municipal, causando a interdição do prédio.
A prefeitura também informou que os ventos danificaram parte da estrutura do Race Village, na Vila. Por questões de segurança, a programação prevista para quarta-feira (29) foi cancelada. A expectativa é que as atividades sejam retomadas nesta quinta-feira (30).
Vale do Paraíba
Já em São José dos Campos, a Defesa Civil registrou ventos de até 90 km/h, além de quatro ocorrências de queda de árvores, que mobilizaram equipes de atendimento durante o dia.
Em Jacareí, a ventania causou queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes bairros, exigindo o trabalho das equipes de emergência.
Estado de São Paulo
Além do Vale do Paraíba, outras cidades paulistas também sofreram impactos da frente fria. Em Cesário Lange, uma pessoa morreu após a queda de uma árvore. Em Santos, outra morte foi registrada, além de quedas de árvores, muro, contêiner e diversos destelhamentos.
Também houve ocorrências em Cubatão, Peruíbe e São Vicente, com registros de queda de árvores, falta de energia e danos em telhados. Em Laranjal Paulista, uma pessoa sofreu ferimentos leves após a queda de uma árvore.
Na quarta-feira (29), a Defesa Civil Estadual havia emitido um alerta para a chegada de ventos intensos associados à passagem de uma frente fria, com rajadas que poderiam atingir até 100 km/h em diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
O órgão orientou a população a evitar áreas com árvores, estruturas metálicas e placas durante as rajadas, além de reforçar os cuidados em áreas sujeitas a alagamentos e destelhamentos.
As equipes da Defesa Civil seguem monitorando os municípios afetados e realizando o levantamento dos danos causados pelo temporal.