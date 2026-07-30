A forte ventania que atingiu o estado de São Paulo na quarta-feira (29) deixou três mortos e ao menos 14 feridos, segundo balanço da Defesa Civil Estadual e apuração de OVALE.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No Vale do Paraíba e Litoral Norte, as ocorrências mais graves foram registradas em São Sebastião, onde uma pessoa morreu após o naufrágio de uma embarcação de pesca, e em Ubatuba, que contabilizou 11 feridos, entre eles uma menina de 6 anos em estado grave.