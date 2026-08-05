A chegada de um ciclone bomba ao Sul do Brasil colocou o Governo de São Paulo em estado de alerta e aumenta a preocupação com os impactos no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
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Diante da previsão de ventos que podem atingir até 100 km/h entre sexta-feira (7) e sábado (8), o Estado vai instalar um Gabinete de Crise a partir desta quinta-feira (6) para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e coordenar ações de resposta.
A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) está entre as áreas que exigem maior atenção. Cidades da faixa leste paulista podem registrar rajadas intensas capazes de provocar queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, destelhamentos e transtornos no trânsito.
De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), as primeiras rajadas mais fortes devem começar por volta das 14h desta quinta, quando entra em vigor um alerta laranja, com ventos de até 60 km/h. O cenário se agrava entre sexta e sábado, período em que está previsto alerta vermelho, com rajadas que podem alcançar 100 km/h.
Além da força dos ventos, a Defesa Civil também prevê chuva de intensidade moderada durante a passagem da frente fria associada ao ciclone. O acumulado esperado até domingo (9) é de até 40 milímetros, com maior volume nas regiões sul do estado e de Sorocaba.
RMVale em alerta
Para a RMVale, a principal preocupação é a combinação entre ventania e áreas urbanas arborizadas, rodovias e regiões serranas. A força do vento pode provocar queda de árvores sobre vias e veículos, derrubar postes, placas e outdoors, além de causar danos em telhados e estruturas mais vulneráveis.
No Litoral Norte, o cenário inspira ainda mais atenção. A agitação marítima pode aumentar significativamente, elevando o risco para embarcações e para pessoas que frequentam praias e costões. Também há possibilidade de impactos nas operações portuárias e aeroportuárias devido às condições adversas.
Outro fator que preocupa é o risco de incêndios. Mesmo com previsão de chuva, os ventos fortes podem favorecer a propagação rápida de focos de fogo, especialmente nas regiões norte e noroeste do estado.
Recomendações da Defesa Civil
A Defesa Civil orienta que a população evite permanecer próximo de árvores, postes, fios elétricos, placas, outdoors e estruturas que possam ser derrubadas pelo vento. Motoristas devem redobrar a atenção nas rodovias, principalmente em trechos de serra e áreas abertas, onde as rajadas costumam ser mais intensas.
Quem estiver no Litoral Norte deve evitar entrar no mar, permanecer em locais abertos durante a ventania e suspender atividades de navegação enquanto persistirem as condições de risco.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Também é possível receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS. Basta enviar o CEP da região para o número 40199. O órgão seguirá monitorando as condições climáticas e poderá emitir novos avisos conforme a evolução do ciclone.