A chegada de um ciclone bomba ao Sul do Brasil colocou o Governo de São Paulo em estado de alerta e aumenta a preocupação com os impactos no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

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Diante da previsão de ventos que podem atingir até 100 km/h entre sexta-feira (7) e sábado (8), o Estado vai instalar um Gabinete de Crise a partir desta quinta-feira (6) para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e coordenar ações de resposta.