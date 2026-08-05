A dor da perda e a revolta marcaram o desabafo de Luciane Siqueira, mãe de Gustavo do Prado, de 32 anos, assassinado no último domingo (2), no bairro Capuava, na região sudeste de São José dos Campos.

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Em um comentário publicado nas redes sociais, ela demonstrou indignação diante da informação de que o crime teria sido motivado pela cobrança de uma dívida de R$ 20, conforme aponta a investigação da Polícia Civil.