Após negociação entre a Polícia Civil e a defesa, Daniel Wilson de Souza, de 36 anos, apontado como matador de Gustavo do Prado, de 32 anos, apresentou-se na Delegacia de Homicídios de São José dos Campos nesta quarta-feira (5). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança.

De acordo com a polícia, Gustavo já havia cobrado Daniel por uma dívida de R$ 20 e esse foi o motivo do crime.

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