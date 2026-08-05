O segundo ocupante do carro usado no assassinato de Gustavo do Prado, de 32 anos, detalhou à Polícia Civil como ocorreu a execução registrada por câmeras de segurança em São José dos Campos.

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Em depoimento exclusivo obtido por OVALE, a testemunha afirmou que Daniel Wilson de Souza, de 36 anos, sacou a arma e atirou contra a vítima após ela mencionar uma antiga discussão envolvendo uma dívida de R$ 20. Segundo o relato, o suspeito estava embriagado no momento do crime.