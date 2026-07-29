Inconstitucional

A Procuradoria Geral do Município, que é o setor jurídico da Prefeitura de Taubaté, apontou que é inconstitucional o projeto enviado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) à Câmara, em abril desse ano, que cria o Plano Municipal de Prevenção, Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e de Proteção Integral à Vítima e ao Núcleo Familiar Afetado.

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Requerimento

A posição da Procuradoria Geral do Município foi emitida em resposta a um requerimento dos vereadores Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB), que integram a oposição ao governo Sérgio Victor.