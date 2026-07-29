A Justiça determinou que o ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, que está preso na Penitenciária 2 de Potim, passe por uma perícia médica para avaliar se o estado de saúde dele permite cumprir em regime fechado a pena de 10 anos e seis meses de reclusão pela condenação pelo crime de lavagem de dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A realização do exame foi determinada pela Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Segundo a defesa do ex-prefeito, a perícia, que será realizada na própria penitenciária, ainda não foi agendada.