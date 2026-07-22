Em decisão da última segunda-feira (20), o Poder Judiciário em Aparecida transformou em réus nove homens que participaram de rebelião na Penitenciária 1 de Potim, no Vale do Paraíba, em 20 de junho.

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O levante resultou na morte de duas pessoas e em quatro feridos. Com o recebimento da denúncia subscrita pelo promotor Severino Antônio Barbosa, os acusados responderão pelos crimes de motim, cárcere privado, homicídios e tentativas de homicídios.