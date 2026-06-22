Os presos Gustavo Santos Lima Lourenço, de 25 anos, e Carlos Matheus Alves da Silva, de 41 anos, foram identificados como as duas vítimas fatais da rebelião na Penitenciária 1 de Potim, que durou cerca de 18 horas neste final de semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dois integravam um grupo de cinco detentos que foi rendido pelos amotinados e submetido a uma sequência de agressões de extrema violência durante o motim. Além das duas mortes, outros quatro presos ficaram feridos.