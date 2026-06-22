A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informou que duas facas artesanais foram apreendidas durante revista do GIR (Grupo de Intervenção Rápida) na Penitenciária 1 de Potim, após o motim que durou cerca de 18 horas e deixou dois presos mortos e quatro feridos no final de semana. Catorze mulheres e uma criança foram impedidas de sair da unidade pelos presos amotinados.

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Em nota a SAP informou que a unidade opera normalmente nesta segunda-feira (22), “dentro dos parâmetros de segurança”.