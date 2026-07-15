Um dia após OVALE revelar que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Zona Azul perdeu o prazo e foi encerrada sem realizar nenhuma coleta de depoimentos e sem apresentar relatório final, a base aliada ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) protocolou um novo pedido de abertura de CPI na Câmara de Taubaté.

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O requerimento protocolado nessa quarta-feira (15) pede a abertura de uma CPI "para investigar, acompanhar e apurar as irregularidades e responsabilidades pela manutenção geral (limpezas em áreas de descarte irregular de entulho e materiais inservíveis, capinas de matos, regularização e execução de calçadas, reforma ou construções de muros) nas áreas públicas onde passam os fios de alta tensão sob a responsabilidade da CTEEP – ISA Energia Brasil".