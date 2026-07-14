O presidente da Câmara de Taubaté, vereador Richardson da Padaria (União), determinou na tarde dessa terça-feira (14) o arquivamento da representação que citava suposta infração político-administrativa por parte do prefeito Sérgio Victor (Novo). No despacho, Richardson afirmou que acolheria "o parecer elaborado pela Procuradoria Legislativa", que concluiu pela "ausência dos pressupostos de admissibilidade".

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Em parecer emitido também nessa terça-feira, a Procuradoria Legislativa, que é o setor jurídico da Câmara, apontou que a denúncia contra o prefeito tinha "clara insuficiência de provas", o que resultaria na "inépcia da inicial e nulidade do procedimento, se instaurado".