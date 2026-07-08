Denúncia

Foi protocolada nessa terça-feira (7), na Câmara de Taubaté, uma representação que cita suposta infração político-administrativa por parte do prefeito Sérgio Victor (Novo). O documento é assinado por Gregory Antonio Valentim Santos, que foi candidato a vereador pelo PSOL em 2016.

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Representação

Sem apresentar provas, a representação alega que o prefeito teria decidido não renovar o contrato de gestão do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) após o Grupo Chavantes ter rejeitado o pagamento de propina para integrantes do governo e ter rejeitado a contratação de fornecedores indicados por Sérgio. No documento, Gregory cita que as alegações poderiam ser confirmadas pelo testemunho de funcionários da Chavantes.