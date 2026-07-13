A empresária Eliane Alves dos Santos, presa temporariamente por suspeita de envolvimento no desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos, tentou se desfazer do celular no momento em que a Polícia Civil cumpria o mandado de prisão em sua casa, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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A informação consta no boletim de ocorrência da Operação Último Rastro, obtido por OVALE. Segundo o documento, a suspeita estava no banheiro da residência quando os policiais chegaram ao imóvel e teria arremessado o aparelho pela janela, em direção a um terreno vizinho coberto por vegetação. Apesar das buscas realizadas, o telefone não foi encontrado.