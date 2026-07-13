O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), não participou da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade, nesta segunda-feira (13). A ausência chamou a atenção por se tratar de uma visita institucional do chefe do Executivo federal ao município, a terceira desde o início do atual mandato.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de São José informou que o prefeito não foi convidado para o evento.

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