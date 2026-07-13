O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), não participou da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade, nesta segunda-feira (13). A ausência chamou a atenção por se tratar de uma visita institucional do chefe do Executivo federal ao município, a terceira desde o início do atual mandato.
A assessoria de comunicação da Prefeitura de São José informou que o prefeito não foi convidado para o evento.
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Lula esteve no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), unidade localizada no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do país. A agenda foi voltada à apresentação de uma inovação inédita da indústria nacional.
Durante a visita, o presidente conheceu a Unidade Geradora de Energia Elétrica, um sistema desenvolvido pela FAB (Força Aérea Brasileira), em parceria com a empresa Aero Concepts, que utiliza uma turbina a gás movida a etanol hidratado. A tecnologia representa um avanço para a produção nacional de equipamentos estratégicos e amplia as possibilidades de uso de combustíveis renováveis em aplicações de defesa e geração de energia.
Em discurso, Lula destacou a importância dos investimentos em ciência, tecnologia e na indústria de defesa, afirmando que o fortalecimento da capacidade tecnológica brasileira é fundamental para garantir a soberania nacional e impulsionar o desenvolvimento do país.
Apesar da relevância da agenda para São José dos Campos, considerada um dos principais polos aeroespaciais do Brasil, Anderson Farias não acompanhou a visita presidencial. A assessoria de comunicação da Prefeitura de São José informou que o prefeito não foi convidado para o evento
Procurados pela reportagem, o planalto e a Força Aérea Brasileira ainda não informaram se o prefeito de São José não foi convidado para o evento. O espaço segue aberto e será atualizadobse houver manifestação.
A visita reuniu autoridades federais, militares e representantes do setor aeroespacial, reforçando o papel estratégico do município no desenvolvimento de tecnologias de defesa e inovação para o Brasil.