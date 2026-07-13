O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está em São José dos Campos nesta segunda-feira (13). É a terceira vez que o chefe do Executivo visita a cidade em seu atual mandato. O foco da agenda é conhecer uma inovação tecnológica inédita no país.
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Lula visitará o IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), dentro do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial). O local é reconhecido como um dos principais polos de pesquisa tecnológica do Brasil e sediará a agenda oficial no início da tarde.
O objetivo principal da visita é conhecer a Unidade Geradora de Energia Elétrica. Este sistema inovador utiliza uma turbina a gás, totalmente desenvolvida no país pela FAB (Força Aérea Brasileira), que funciona com etanol hidratado. É um avanço estratégico para a indústria nacional e para o uso de combustíveis renováveis.
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