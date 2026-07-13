Em visita a São José dos Campos nesta segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou a defesa da soberania nacional por meio de investimentos na indústria de defesa, que tem forte representatividade na cidade e na região, e também no fortalecimento das forças armadas. Em discurso na cidade, considerada um dos principais polos aeroespaciais do país, Lula afirmou que investir no setor significa garantir a soberania nacional e assegurar que o Brasil tenha capacidade de proteger seu território, suas riquezas naturais e sua população.

Ao lembrar o início do atual mandato, o presidente revelou que a primeira reunião realizada após a posse foi dedicada justamente à recuperação da indústria de defesa. Participaram do encontro os comandantes das três Forças Armadas, o ministro da Defesa, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além de representantes do BNDES e do setor aeronáutico.

Segundo Lula, a iniciativa surgiu da constatação de que o Brasil havia se tornado vulnerável por não investir adequadamente em equipamentos militares e no desenvolvimento tecnológico voltado à defesa nacional.