As forças de segurança pública intensificaram o combate ao tráfico de drogas em 2026 na RMVale, a região com a maior taxa de homicídios em São Paulo.

Levantamento da SSP (Secretaria da Segurança Pública), com base nos dados consolidados entre janeiro e maio, aponta um crescimento de 79,3% nas ocorrências de tráfico de entorpecentes na região, indicador que mede diretamente a produtividade policial no enfrentamento às organizações criminosas.

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