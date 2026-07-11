As forças de segurança pública intensificaram o combate ao tráfico de drogas em 2026 na RMVale, a região com a maior taxa de homicídios em São Paulo.
Levantamento da SSP (Secretaria da Segurança Pública), com base nos dados consolidados entre janeiro e maio, aponta um crescimento de 79,3% nas ocorrências de tráfico de entorpecentes na região, indicador que mede diretamente a produtividade policial no enfrentamento às organizações criminosas.
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Nos cinco primeiros meses deste ano, foram registradas 312 ocorrências de tráfico de drogas na RMVale, contra 174 no mesmo período de 2025. O avanço de 79,3% demonstra o aumento das ações de inteligência, investigações, abordagens e operações realizadas pelas polícias Civil e Militar para identificar e prender traficantes.
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Ao contrário de indicadores como homicídios, roubos e furtos, em que a redução representa melhora na segurança pública, o aumento das ocorrências de tráfico de drogas é considerado um resultado positivo da atuação policial. Isso porque cada ocorrência decorre de uma ação das forças de segurança, seja por meio de flagrantes, cumprimento de mandados, investigações ou operações especializadas.
Dados do combate ao tráfico
Os números reforçam esse cenário. Entre janeiro e maio de 2026, também houve crescimento nas ocorrências de apreensão de entorpecentes, que passaram de 21 para 46 casos, alta de 119% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Outro indicador que evidencia o fortalecimento das operações é o número de flagrantes lavrados. Foram 677 registros nos cinco primeiros meses deste ano, contra 608 no mesmo período de 2025, crescimento de 11,3%.
As forças de segurança também efetuaram 1.086 prisões entre janeiro e maio, ligeiramente acima das 1.059 registradas no mesmo intervalo do ano anterior. O número de pessoas presas em flagrante aumentou de 664 para 680, enquanto 501 criminosos foram presos por mandados judiciais.
As apreensões de armas também permaneceram em patamar elevado. Entre janeiro e maio deste ano, foram retiradas de circulação 104 armas de fogo, contribuindo para reduzir o potencial ofensivo das organizações criminosas.
Outro reflexo da atuação policial aparece na recuperação de veículos roubados e furtados. Nos cinco primeiros meses de 2026, 133 veículos foram recuperados, devolvendo patrimônio às vítimas e enfraquecendo esquemas criminosos ligados à receptação.
Investigações continuam em ritmo elevado
A produtividade também aparece na atividade investigativa da Polícia Civil. Entre janeiro e maio, foram instaurados 2.380 inquéritos policiais, dando continuidade às apurações de crimes ocorridos na região.
Embora o volume seja inferior ao registrado no mesmo período de 2025, quando foram instaurados 2.515 inquéritos, o número demonstra a manutenção de uma intensa atividade investigativa, paralelamente ao aumento das operações de combate ao tráfico de drogas e das prisões realizadas pelas forças de segurança.
Tráfico é um dos principais indicadores da produtividade policial
Especialistas em segurança pública consideram as ocorrências de tráfico de drogas um dos principais indicadores da produtividade das polícias. Diferentemente dos crimes contra o patrimônio ou contra a vida, que dependem da ação dos criminosos, os registros de tráfico normalmente são resultado direto da atuação policial.
Em outras palavras, quanto maior o número de ocorrências de tráfico, maior tende a ser a capacidade das forças de segurança de identificar pontos de venda de drogas, prender traficantes, apreender entorpecentes e desarticular organizações criminosas.