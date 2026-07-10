Os homens continuam sendo as principais vítimas de homicídio no Vale do Paraíba, segundo levantamento realizado com base nos boletins de ocorrência da Polícia Civil, divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O perfil predominante das vítimas revela que 82% eram homens, enquanto 39 eram mulheres (14,8%) e oito tiveram o sexo registrado como indeterminado. Em relação à cor, a maioria das vítimas era branca, seguida por pardos, pretos e 12 registros com cor ignorada. A idade média das vítimas é de 33 anos, indicando que a violência letal atinge principalmente adultos jovens.
Entre as cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Caraguatatuba aparece na liderança do número de homicídios. Em seguida estão São José dos Campos, Taubaté, Ubatuba, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena, Cruzeiro, Jacareí e São Sebastião.
Os dados também mostram que a violência relacionada aos registros envolvendo motocicletas ocorre com maior frequência durante a noite e a madrugada.
O horário de 23h concentra o maior número de ocorrências, com 22 registros, seguido por 1h e 22h, ambos com 21 casos, e 21h, com 20 ocorrências. O período entre 19h e 1h reúne a maior concentração dos crimes, indicando um padrão de atuação nesse intervalo.
Especialistas em segurança pública apontam que a análise do perfil das vítimas, dos municípios mais afetados e dos horários de maior incidência é importante para direcionar o policiamento ostensivo e as ações de investigação.
O levantamento também reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à prevenção da violência, especialmente entre jovens adultos, que continuam sendo o grupo mais atingido pelos homicídios na região.