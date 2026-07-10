Os homens continuam sendo as principais vítimas de homicídio no Vale do Paraíba, segundo levantamento realizado com base nos boletins de ocorrência da Polícia Civil, divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

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O perfil predominante das vítimas revela que 82% eram homens, enquanto 39 eram mulheres (14,8%) e oito tiveram o sexo registrado como indeterminado. Em relação à cor, a maioria das vítimas era branca, seguida por pardos, pretos e 12 registros com cor ignorada. A idade média das vítimas é de 33 anos, indicando que a violência letal atinge principalmente adultos jovens.