A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) lidera o ranking da violência no estado de São Paulo com 11,30 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, taxa 152% mais alta do que a da capital, que é 4,47. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). A região tem a mais alta taxa do estado desde 2010.

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Considerando os últimos 12 meses, de junho de 2025 a maio de 2026, a região acumula 286 pessoas mortas em homicídios, alta de 10,42% ante os 259 assassinatos do período anterior.