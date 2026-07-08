A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) lidera o ranking da violência no estado de São Paulo com 11,30 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, taxa 152% mais alta do que a da capital, que é 4,47. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). A região tem a mais alta taxa do estado desde 2010.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Considerando os últimos 12 meses, de junho de 2025 a maio de 2026, a região acumula 286 pessoas mortas em homicídios, alta de 10,42% ante os 259 assassinatos do período anterior.
O aumento fez com que a taxa de homicídios subisse 7,41% na comparação com o registro anterior, de 10,52 para 11,30. A RMVale é a única região do estado que tem a taxa acima de 10 por 100 mil, índice considerado de “zona epidêmica” para a violência, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).
A taxa da região está 27% acima da segunda colocada no ranking estadual, que é Araçatuba, cuja taxa é de 8,89 por 100 mil, a mesma do levantamento anterior. A taxa da capital caiu 4% entre os dois períodos, de 4,67 para 4,47.
A média estadual é de 5,54 vítimas de homicídio por 100 mil – RMVale tem mais do que o dobro. A média do interior é de 6,34. Ambas estão em queda na comparação com o intervalor anterior, caindo 6,58% e 4,37%, respectivamente.
A taxa da RMVale é 135% maior do que a da Grande São Paulo, que registra 4,79 vítimas de homicídio por 100 mil.
Histórico
O Vale do Paraíba tem a maior taxa de homicídios do estado desde 2010, quando registrou 15,16 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Desde então, a taxa subiu para 18,23 em 2012, começou a cair e chegou ao patamar mais baixo em 2019, com 12,28 por 100 mil.
No entanto, o indicador voltou a subir nos anos seguintes e alcançou 14,59 em 2022, entrando novamente em trajetória de queda e chegando a 10,52 em 2025 – 10,46% de redução comparado a 2024, cuja taxa foi de 11,75 por 100 mil.
A taxa de 10,52 vítimas de homicídio por 100 mil é a menor do Vale na série histórica da SSP, que começa em 2001, mas ainda assim em patamar elevado e acima de todas as regiões paulistas.
O recorde da região ocorreu em 2001, quando a taxa da região era de 26,84 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, e em 2002, com 26,51.