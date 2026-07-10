Um vídeo que mostra o médico Renato Bayma Gaia, de São José dos Campos, e a namorada, Naiara Roberta Ribeiro de Marins, quebrando o recorde mundial de maior número de beijos em 30 segundos voltou a repercutir nesta sexta-feira (10), após a homologação do feito pelo Guinness World Records. O casal alcançou a impressionante marca de 195 beijos em apenas meio minuto. VEJA AQUI
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O desafio foi realizado em fevereiro deste ano, mas o reconhecimento oficial foi divulgado nesta semana pelo Guinness World Records, transformando o vídeo da conquista em destaque nas redes sociais.
Renato Bayma Gaia e Naiara Roberta Ribeiro de Marins são médicos e atuaram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19. Juntos há cerca de um ano e meio, eles comemoraram a conquista como mais um capítulo da trajetória dedicada à superação de desafios.
Segundo Renato, a intenção vai além da quebra de recordes.
"Esperamos transmitir mensagens positivas e inspirar outras pessoas por meio das nossas conquistas", afirmou o médico após a homologação da marca.
195 beijos em apenas 30 segundos
Para conquistar o recorde mundial, o casal precisou manter um ritmo impressionante durante toda a prova, registrando 195 beijos em 30 segundos.
A marca supera todas as tentativas anteriores e agora passa a integrar oficialmente o livro dos recordes.
O vídeo do momento em que Renato e Naiara batem o recorde vem chamando a atenção pela velocidade e sincronismo do casal.
Médico de São José já acumula outros recordes
Esta não é a primeira vez que Renato Bayma Gaia entra para o Guinness.
O médico brasileiro já possui outros recordes mundiais, entre eles: menor tempo para posicionar e derrubar 10 livros: 6,68 segundos; maior rotação do pé na categoria masculina: 210,66 graus.
Com mais uma conquista homologada, Renato amplia sua coleção de marcas reconhecidas internacionalmente.
Próximo desafio já está definido
Após entrar para o Guinness ao lado da namorada, o casal já estabeleceu uma nova meta: quebrar o recorde de maior número de beijos em um minuto.
Atualmente, a marca pertence aos japoneses Cherry Yoshitake, conhecido como Mr. Cherry, e Kumiko Shiratori, que registraram 277 beijos em 60 segundos.
Renato e Naiara afirmam que pretendem iniciar a preparação para tentar superar também esse recorde.