Um vídeo que mostra o médico Renato Bayma Gaia, de São José dos Campos, e a namorada, Naiara Roberta Ribeiro de Marins, quebrando o recorde mundial de maior número de beijos em 30 segundos voltou a repercutir nesta sexta-feira (10), após a homologação do feito pelo Guinness World Records. O casal alcançou a impressionante marca de 195 beijos em apenas meio minuto. VEJA AQUI

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O desafio foi realizado em fevereiro deste ano, mas o reconhecimento oficial foi divulgado nesta semana pelo Guinness World Records, transformando o vídeo da conquista em destaque nas redes sociais.