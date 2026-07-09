O médico brasileiro Renato Bayma Gaia e a namorada, Naiara Roberta Ribeiro de Marins, de São José dos Campos, entraram para o Guinness World Records nesta quinta-feira (9) ao baterem o recorde de maior número de beijos dados por um casal em 30 segundos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A marca alcançada foi de 195 beijos. O recorde foi registrado em fevereiro, mas divulgado nesta semana pela organização.