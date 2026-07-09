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RECORDE

Médico de SJC entra para o Guinness após 195 beijos em 30 segundo

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Médico entrou para o Guinness
Médico entrou para o Guinness

O médico brasileiro Renato Bayma Gaia e a namorada, Naiara Roberta Ribeiro de Marins, de São José dos Campos, entraram para o Guinness World Records nesta quinta-feira (9) ao baterem o recorde de maior número de beijos dados por um casal em 30 segundos.

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A marca alcançada foi de 195 beijos. O recorde foi registrado em fevereiro, mas divulgado nesta semana pela organização.

Renato já acumula outros recordes mundiais, entre eles o menor tempo para posicionar e derrubar 10 livros, em 6,68 segundos, e a maior rotação do pé na categoria masculina, com 210,66 graus. O médico afirmou que espera transmitir mensagens positivas por meio das marcas conquistadas e comemorou o fato de dividir o novo recorde com a namorada.

Renato e Naiara são médicos e atuaram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19. O casal está junto há cerca de um ano e meio.

Após a conquista, os dois já miram um novo desafio: superar o recorde de maior número de beijos em um minuto. Segundo o Guinness, a marca atual pertence aos japoneses Cherry Yoshitake, conhecido como Mr. Cherry, e Kumiko Shiratori, com 277 beijos.

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