O policial civil Carlos Alberto Freire Neto, 35 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante operação no Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira (8). Antes de trabalhar na capital fluminense, ele havia atuado cerca de 10 anos em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.

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A morte ocorreu após um ataque contra uma viatura descaracterizada da Polícia Civil na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Carlos Alberto deixa esposa e dois filhos.