A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prestou uma emocionante homenagem ao policial civil Carlos Alberto Freire Neto, 35 anos, morto após ser baleado durante um ataque contra uma equipe policial na capital fluminense.
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A manifestação de respeito da corporação repercutiu entre colegas e moradores do Vale do Paraíba, especialmente em Cruzeiro, onde o policial atuou por cerca de dez anos e deixou uma trajetória marcada pelo compromisso com a segurança pública.
Em publicação nas redes sociais, a Polícia Civil destacou a dedicação do agente à missão de proteger a sociedade.
"Seu compromisso, coragem e legado permanecerão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado e de vestir a mesma camisa. Que sua trajetória seja sempre lembrada com a honra e o respeito que merece", afirmou a corporação.
Policial morreu em ataque no Rio
A morte de Carlos Alberto aconteceu na tarde de quarta-feira (8), após um ataque contra uma viatura descaracterizada na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Civil, o investigador integrava uma equipe de quatro agentes que realizava um trabalho de reconhecimento na região do Muquiço para o planejamento do cumprimento de um mandado judicial. Durante a ação, os policiais foram surpreendidos por criminosos fortemente armados, que dispararam diversas vezes contra o veículo.
Carlos Alberto foi atingido por um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos.
Uma policial civil que também estava na equipe foi baleada na perna. Ela permanece internada e, de acordo com informações oficiais, apresenta quadro de saúde estável.
Trajetória começou no Vale do Paraíba
Antes de ingressar na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Alberto construiu boa parte de sua carreira profissional em Cruzeiro, no Vale do Paraíba.
Durante aproximadamente uma década, trabalhou na Delegacia Seccional de Polícia da cidade e também integrou a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), participando de operações de combate ao tráfico de drogas. Colegas destacam que o policial era reconhecido pela dedicação ao trabalho e pelo relacionamento respeitoso com a equipe.
Em 2023, ele foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como já residia em Niterói, decidiu seguir a carreira no estado fluminense. Tomou posse em dezembro daquele ano e, desde maio deste ano, estava lotado na DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), unidade especializada na investigação de crimes contra a vida.
Carlos Alberto deixa esposa e dois filhos.
Operação após o ataque
Logo após o atentado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma grande operação para localizar os responsáveis pelo ataque.
A ofensiva mobilizou cerca de 30 viaturas, veículos blindados e dois helicópteros. Quatro suspeitos foram presos durante a ação.
Por questões de segurança, escolas e unidades de saúde da região tiveram o funcionamento suspenso temporariamente.
Comoção entre colegas e moradores
A morte de Carlos Alberto provocou manifestações de pesar de policiais, amigos e moradores do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro.
Nas redes sociais, diversas mensagens lembraram a dedicação do investigador à segurança pública e o legado deixado por sua atuação.
"Uma pessoa incrível, filho, pai e amigo. Descanse em paz. Você combateu o crime como sempre fez. Saudades, sim. Tristeza não", escreveu Mara Carvalho.
Cristiano Pereira também prestou homenagem. "Expresso meus sinceros sentimentos à família e aos amigos. Que Deus conceda força, conforto e serenidade a todos. Carlos deixa lembranças que permanecerão no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."
Já Braz Alves destacou a importância do trabalho do policial. "Deus o tenha nos braços e dê conforto à família. É mais um herói que desfalca o quadro da Segurança Pública do Rio de Janeiro."
A homenagem oficial da Polícia Civil do Rio reforçou o reconhecimento à trajetória de Carlos Alberto Freire Neto, cuja carreira foi marcada pela atuação tanto no Vale do Paraíba quanto no Rio de Janeiro, deixando um legado de coragem, dedicação e compromisso com a segurança da população.