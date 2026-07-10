A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prestou uma emocionante homenagem ao policial civil Carlos Alberto Freire Neto, 35 anos, morto após ser baleado durante um ataque contra uma equipe policial na capital fluminense.

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A manifestação de respeito da corporação repercutiu entre colegas e moradores do Vale do Paraíba, especialmente em Cruzeiro, onde o policial atuou por cerca de dez anos e deixou uma trajetória marcada pelo compromisso com a segurança pública.