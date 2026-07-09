A Polícia Civil apreendeu um adolescente suspeito de participação no duplo homicídio ocorrido na Adega BR, no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (9), durante a Operação "Última Dose", que também resultou na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito, drogas e outros objetos ligados à investigação.
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A operação mobilizou 25 policiais civis e militares, distribuídos em 12 viaturas, sob coordenação da Delegacia de Polícia de Ubatuba, vinculada à Delegacia Seccional de São Sebastião, do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1).
Segundo a Polícia Civil, o SIG (Setor de Investigações Gerais) conseguiu identificar, em poucos dias, o adolescente apontado como responsável pelos disparos que mataram Leonardo da Silva Rodrigues, 24 anos, conhecido como "Leozinho" ou "Sombra", e Carlos Eduardo Praxedes, 19 anos, o "Kadu".
Duplo homicídio em adega
O crime aconteceu na noite de sábado (4), em uma adega localizada às margens da rodovia Oswaldo Cruz. Conforme as investigações, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta, usando capacetes e com os rostos cobertos. O passageiro desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra as vítimas, enquanto o condutor aguardava na moto para facilitar a fuga. A ação foi registrada por câmera de segurança.
Durante o trabalho da perícia, foram recolhidos 30 estojos de munição deflagrada, aparentemente de calibre .380. A partir da análise de imagens de câmeras de segurança, exames balísticos, vestígios periciais e levantamentos de inteligência, os investigadores conseguiram reconstruir a dinâmica do crime e identificar o suspeito.
No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram uma arma de fogo de uso restrito escondida sob uma cama. De acordo com a Polícia Civil, o próprio adolescente indicou o local onde o armamento estava escondido.
Além da arma, os agentes encontraram porções de entorpecentes no imóvel. Segundo a investigação, a quantidade e a forma de armazenamento das drogas configuram tráfico.
O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. A arma, os entorpecentes e os demais materiais recolhidos serão submetidos à perícia e passarão a integrar o inquérito que apura o duplo homicídio.
Com base nas evidências, a polícia representou pela internação provisória do adolescente. No entanto, o pedido foi indeferido pelo Poder Judiciário. Mesmo com o indeferimento da internação provisória, o adolescente permaneceu apreendido em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, em razão do material encontrado durante a operação.
As investigações continuam para identificar e localizar o segundo envolvido no ataque, que conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa.