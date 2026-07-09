A Polícia Civil apreendeu um adolescente suspeito de participação no duplo homicídio ocorrido na Adega BR, no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (9), durante a Operação "Última Dose", que também resultou na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito, drogas e outros objetos ligados à investigação.

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A operação mobilizou 25 policiais civis e militares, distribuídos em 12 viaturas, sob coordenação da Delegacia de Polícia de Ubatuba, vinculada à Delegacia Seccional de São Sebastião, do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1).