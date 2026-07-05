Um vídeo obtido por OVALE mostra a ação de um atirador que invadiu uma adega de Ubatuba, na noite de sábado (4). Dois homens que estava no local foram baleados e mortos. A ação foi registrada em vídeo.

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O duplo homicídio ocorreu em uma adega às margens da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, por volta das 23h. O caso é investigado pela Polícia Civil.