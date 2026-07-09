O movimento intenso do feriado da Revolução Constitucionalista continua provocando congestionamento na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté, na tarde desta quinta-feira (9). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), às 12h30 o trânsito permanecia lento no sentido Rio de Janeiro entre os quilômetros 103 e 119, com 16 km de congestionamento.

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De acordo com a PRF, não há registro de acidentes no trecho neste momento. A lentidão é provocada exclusivamente pelo excesso de veículos que seguem viagem durante o feriado prolongado. Equipes da corporação realizam rondas para monitorar o trânsito e prestar atendimento aos motoristas, caso necessário.