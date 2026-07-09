O movimento intenso do feriado da Revolução Constitucionalista continua provocando congestionamento na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté, na tarde desta quinta-feira (9). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), às 12h30 o trânsito permanecia lento no sentido Rio de Janeiro entre os quilômetros 103 e 119, com 16 km de congestionamento.
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De acordo com a PRF, não há registro de acidentes no trecho neste momento. A lentidão é provocada exclusivamente pelo excesso de veículos que seguem viagem durante o feriado prolongado. Equipes da corporação realizam rondas para monitorar o trânsito e prestar atendimento aos motoristas, caso necessário.
Desde o início da manhã, o fluxo já era intenso na principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. O maior volume de veículos ocorre por causa dos motoristas que deixam a Dutra para seguir em direção a dois dos destinos turísticos mais procurados do estado.
No km 111, o acesso à rodovia Oswaldo Cruz concentra o movimento de quem segue para Ubatuba e outras cidades do Litoral Norte. Já no km 118, o tráfego é elevado por causa dos veículos que acessam a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro com destino a Campos do Jordão.
Mais cedo, um acidente sem vítimas foi registrado no km 119 da Dutra, no sentido norte. Apesar da ocorrência, não houve feridos e, conforme a atualização da PRF, o trecho segue congestionado apenas em razão do grande volume de veículos.
Mais de 2 milhões de veículos na Dutra
A concessionária RioSP, responsável pela administração da Via Dutra, estima que cerca de 2,02 milhões de veículos circulem pela rodovia entre os dias 8 e 12 de julho, período marcado pelo feriado estadual da Revolução Constitucionalista.
Somente nesta quinta-feira (9), a previsão é de aproximadamente 351,8 mil veículos utilizando a rodovia. O horário de maior movimento ocorreu entre 9h e 11h, mas o reflexo do grande fluxo ainda afeta o trecho de Taubaté durante a tarde.
Para minimizar os impactos da operação especial, a RioSP mantém todas as equipes operacionais em atividade. O monitoramento do tráfego é realizado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.
A orientação aos motoristas é dirigir com atenção, respeitar a sinalização, manter distância segura dos demais veículos e, sempre que possível, evitar os horários de maior movimento para reduzir o tempo de viagem.