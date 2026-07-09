Motoristas que seguem pela rodovia Presidente Dutra enfrentam trânsito intenso na manhã desta quinta-feira (9), no trecho do Vale do Paraíba. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), são cerca de 14 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 111 e 125, no sentido Rio de Janeiro.
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A principal causa da lentidão é o grande volume de veículos que deixam a Dutra para acessar dois dos principais destinos turísticos do estado durante o feriado da Revolução Constitucionalista.
No km 111, o fluxo é intenso para quem segue em direção a Ubatuba, enquanto no km 118 há grande movimentação de motoristas com destino a Campos do Jordão.
Além do excesso de veículos, um acidente sem vítimas foi registrado no km 119, no sentido norte da rodovia. Apesar da ocorrência, não houve registro de feridos.
Dutra deve receber 2 milhões de veículos
A expectativa já era de tráfego elevado na principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. A concessionária RioSP, responsável pela administração da Via Dutra, prevê a circulação de aproximadamente 2,02 milhões de veículos entre os dias 8 e 12 de julho, período marcado pelo feriado estadual da Revolução Constitucionalista.
Somente nesta quinta-feira (9), a estimativa é de que 351.874 veículos utilizem a rodovia, com o pico de movimento concentrado entre 9h e 11h, horário em que o trânsito apresenta maior lentidão.
Para reduzir os impactos do aumento no fluxo, a RioSP informou que mantém 100% das equipes operacionais em atividade. O monitoramento do tráfego é realizado em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), com apoio da Polícia Rodoviária Federal, para agilizar atendimentos e garantir mais segurança aos usuários.
A orientação para os motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização, manter distância segura entre os veículos e, sempre que possível, programar a viagem para horários de menor movimento.