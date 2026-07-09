Motoristas que seguem pela rodovia Presidente Dutra enfrentam trânsito intenso na manhã desta quinta-feira (9), no trecho do Vale do Paraíba. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), são cerca de 14 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 111 e 125, no sentido Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A principal causa da lentidão é o grande volume de veículos que deixam a Dutra para acessar dois dos principais destinos turísticos do estado durante o feriado da Revolução Constitucionalista.