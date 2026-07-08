Ofícios

A Prefeitura de Taubaté informou nessa quarta-feira (8) que está "oficiando presidentes" de entidades da sociedade civil para que sejam feitas "indicações de titulares e suplentes" para o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).

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Entidades

A Prefeitura não informou quais entidades serão oficiadas para indicar representantes, mas afirmou que as indicações devem ser feitas até o fim de julho.