A Interpol atendeu pedido da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e publicou uma Difusão Vermelha (Red Notice) para localizar e prender Hércules da Costa Siqueira, 45 anos, conhecido pelos apelidos de “Golias” e “Peruca”. A divulgação foi feita nessa segunda-feira (6).

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O procurado é investigado pela tentativa de homicídio contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, 39 anos, membro da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), da Polícia Militar, crime ocorrido em 27 de junho em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.