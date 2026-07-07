A Interpol atendeu pedido da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e publicou uma Difusão Vermelha (Red Notice) para localizar e prender Hércules da Costa Siqueira, 45 anos, conhecido pelos apelidos de “Golias” e “Peruca”. A divulgação foi feita nessa segunda-feira (6).
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O procurado é investigado pela tentativa de homicídio contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, 39 anos, membro da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), da Polícia Militar, crime ocorrido em 27 de junho em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.
Ele é irmão de Eloá Pimentel, morta aos 15 anos depois de ser foi mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindemberg Alves, no apartamento em que morava num conjunto habitacional em Santo André, em 2008. O caso teve grande repercussão nacional.
O pedido foi formulado pela SSP com o objetivo de ampliar a cooperação policial internacional para localização e prisão do foragido.
“Há informações de inteligência que apontam risco concreto de fuga para o exterior, inclusive por rotas irregulares de fronteira, motivo pelo qual foi solicitada sua captura para fins de extradição”, explica o secretário da Segurança Pública em exercício, coronel Henguel Ricardo Pereira.
Hércules é apontado como participante do atentado
De acordo com as investigações, Hércules da Costa Siqueira é apontado como participante da ação criminosa coordenada que teve como alvo o oficial da Polícia Militar. Ele teria efetuado disparos contra o tenente que estava em uma moto na avenida Goiás, em São Caetano do Sul.
A Difusão Vermelha foi expedida pela Organização Internacional de Polícia Criminal com base no mandado de prisão temporária emitido em 3 de julho pela 2ª Vara Criminal e do Júri de São Caetano do Sul. Hércules responde por tentativa de homicídio qualificado.
A publicação determina que, caso o procurado seja localizado em qualquer país membro da Interpol, as autoridades competentes realizem sua prisão provisória e comuniquem imediatamente o Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, para adoção das medidas de extradição previstas nos acordos internacionais.
Rota fez ações no Vale do Paraíba
A Rota realizou operação no distrito de Quiririm, em Taubaté, em busca de suspeitos ligados ao atentado contra o tenente Ronickson.
A ação mobilizou equipes policiais da Rota, com bloqueios em ruas do distrito e residências averiguadas. Os policiais também pediram imagens de câmeras de segurança de moradores.
A SSP também anunciou recompensa de R$ 50 mil para quem fornecer informações que levem à localização e prisão de Hércules. Ele é apontado como um dos investigados pela tentativa de homicídio contra o tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel, integrante da Rota