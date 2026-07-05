A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) anunciou uma recompensa de R$ 50 mil para quem fornecer informações que levem à localização e prisão de Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de "Golias" e "Peruca". Ele é apontado como um dos investigados pela tentativa de homicídio contra o tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel, integrante da Rota.

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O atentado ocorreu no dia 27 de junho de 2026, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O policial foi baleado na cabeça e o caso mobilizou uma ampla força-tarefa das polícias Civil e Militar para identificar e prender todos os envolvidos.