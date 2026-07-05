A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) anunciou uma recompensa de R$ 50 mil para quem fornecer informações que levem à localização e prisão de Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de "Golias" e "Peruca". Ele é apontado como um dos investigados pela tentativa de homicídio contra o tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel, integrante da Rota.
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O atentado ocorreu no dia 27 de junho de 2026, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O policial foi baleado na cabeça e o caso mobilizou uma ampla força-tarefa das polícias Civil e Militar para identificar e prender todos os envolvidos.
Segundo a SSP, a recompensa faz parte das ações para acelerar a captura do suspeito e reforça o compromisso do Estado no combate ao crime organizado e na proteção dos agentes de segurança pública.
As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo portal oficial da Secretaria da Segurança Pública. O sigilo das informações é garantido. A pasta orienta que a população não tente abordar o suspeito, considerado de alta periculosidade, e comunique imediatamente qualquer informação às autoridades.
Operação da Rota em Quiririm
As investigações levaram equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) a realizarem uma operação entre a noite de quarta-feira (1º) e a madrugada de quinta-feira (2) no distrito de Quiririm, em Taubaté.
Durante a ação, policiais montaram bloqueios em ruas do bairro, percorreram imóveis e solicitaram imagens de câmeras de segurança de moradores para auxiliar na identificação dos envolvidos no atentado. A movimentação chamou a atenção da população local.
De acordo com as investigações, um dos veículos que teria dado apoio aos criminosos possui placas de Taubaté e foi identificado circulando por Quiririm. A partir dessa informação, as equipes ampliaram as buscas para reconstruir o trajeto do automóvel e localizar possíveis integrantes da quadrilha.
Moradores relataram intensa presença policial durante a operação. Uma residente, que preferiu não ser identificada, afirmou que os agentes alertaram sobre a periculosidade dos suspeitos e solicitaram acesso às gravações das câmeras de monitoramento instaladas nas residências.
Quatro suspeitos morreram após o atentado
Desde o ataque ao tenente Ronickson Pimentel, operações da Rota resultaram na morte de quatro suspeitos em ocorrências registradas como confrontos com policiais militares.
As investigações continuam para esclarecer completamente a dinâmica do atentado, identificar todos os envolvidos e cumprir os mandados de prisão relacionados ao caso.