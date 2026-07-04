A Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) realizou uma operação durante a noite de quarta-feira (1º) e a madrugada de quinta-feira (2) no distrito de Quiririm, em Taubaté, em busca de suspeitos ligados ao atentado contra o tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel dos Santos, 39 anos, baleado na cabeça em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

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A ação mobilizou equipes policiais da Rota, que fizeram bloqueios em ruas do distrito, percorreram residências e solicitaram imagens de câmeras de segurança de moradores. A movimentação chamou a atenção da população local. As informações são da TV TH+ SBT Vale.