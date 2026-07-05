A Embraer entregou 65 aeronaves no segundo trimestre de 2026 e registrou seu melhor desempenho de entregas no período durante os últimos 16 anos. Nesse contexto, a fabricante mira bater neste ano o recorde histórico de entrega de aeronaves registrado em 2025, quando entregou 244 aviões.
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Tal volume não era atingido desde 2010. Com isso, 2025 e 2010 se tornaram os anos com mais entregas de aviões nos últimos 25 anos. Isso pode mudar em 2026, de acordo com as expectativas da fabricante, que tem sede em São José dos Campos.
Os números seguem comprovando a expectativa da companhia. O número de entregas no segundo trimestre deste ano representa crescimento de 48% em relação ao primeiro trimestre de 2026, e 7% na comparação com o segundo trimestre de 2025.
No primeiro semestre de 2026, a Embraer entregou um total de 109 aeronaves, cerca de 20% a mais do que as 91 entregues no mesmo período do ano passado. O resultado, na avaliação da Embraer, foi impulsionado pelo progresso contínuo das iniciativas da companhia para o nivelamento da produção.
Aviação Comercial e Executiva
A Embraer entregou 20 novas aeronaves na Aviação Comercial no segundo trimestre deste ano, sendo seis delas do modelo E195-E2, atualmente o maior jato da Embraer em produção nesse segmento.
O volume da unidade de negócios cresceu 100% na comparação com o primeiro trimestre de 2026, quando foram entregues 10 aeronaves, e 5% em relação ao segundo trimestre de 2025, quando as entregas somaram 19 jatos.
A Aviação Executiva entregou 45 jatos durante o trimestre, um aumento de 55% em relação ao primeiro trimestre de 2026, com o total de 29 aeronaves entregues, e 18% na comparação com o segundo trimestre de 2025, que registrou 38 aeronaves entregues.
A Embraer disse que o desempenho foi favorecido pelo maior número de entregas tanto de jatos de pequeno quanto de médio porte, refletindo a sólida demanda no segmento e sua contínua eficiência operacional. Não houve entregas de Defesa & Segurança no trimestre.
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Recorde histórico
A Embraer mantém a expectativa de entregar entre 80 e 85 aeronaves na Aviação Comercial (ponto médio com crescimento de 6% ao ano) e entre 160 e 170 aeronaves na Aviação Executiva (ponto médio com crescimento anual de 6%) em 2026.
Se atingir os dois tetos de entrega (85 e 170), o número total chegará a 255 aeronaves e marcará o maior dos últimos 26 anos, ao menos desde 2000, período em que há informações disponíveis sobre entregas.
Considerando o mesmo volume de entregas na aviação de defesa, a Embraer pode chegar ao final de 2026 com 266 aeronaves entregues, um recorde histórico e quase 10% acima das 244 entregas de 2025.
“2026 será melhor do que ano passado”, disse Francisco Gomes Neto, CEO e presidente da Embraer, durante apresentação de resultados financeiros.
Segundo ele, os bons resultados capacitaram a Embraer a pavimentar o caminho para o futuro, com uma nova geração de aeronaves no mercado.
“Nosso foco contínuo é em eficiência e disciplina financeira, que seguem dando resultados expressivos. Esperamos um crescimento substancial no médio prazo e iremos preparar a Embraer para um crescimento no futuro, apoiado na produção de uma nova geração de produtos”, afirmou Gomes Neto.