A Embraer entregou 65 aeronaves no segundo trimestre de 2026, registrando seu melhor desempenho de entregas no período durante os últimos 16 anos. O resultado representa crescimento de 48% em relação ao primeiro trimestre do ano, e 7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

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No semestre de 2026, a Embraer entregou um total de 109 aeronaves, cerca de 20% a mais do que as 91 entregues no primeiro semestre de 2025, impulsionada pelo progresso contínuo das iniciativas da companhia para o nivelamento da produção.