A Embraer entregou 65 aeronaves no segundo trimestre de 2026, registrando seu melhor desempenho de entregas no período durante os últimos 16 anos. O resultado representa crescimento de 48% em relação ao primeiro trimestre do ano, e 7% na comparação com o mesmo período do ano passado.
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No semestre de 2026, a Embraer entregou um total de 109 aeronaves, cerca de 20% a mais do que as 91 entregues no primeiro semestre de 2025, impulsionada pelo progresso contínuo das iniciativas da companhia para o nivelamento da produção.
Na Aviação Comercial foram entregues 20 novas aeronaves no período, seis delas do modelo E195-E2, atualmente o maior jato da Embraer em produção nesse segmento. O volume da unidade de negócios cresceu 100% na comparação com o primeiro trimestre deste ano, quando foram entregues 10 aeronaves, e 5% em relação ao segundo trimestre de 2025, quando as entregas somaram 19 jatos.
A Aviação Executiva entregou 45 jatos durante o trimestre, um aumento de 55% em relação ao primeiro trimestre de 2026, com o total de 29 aeronaves entregues, e 18% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, que registrou 38 aeronaves entregues. O desempenho foi favorecido pelo maior número de entregas tanto de jatos de pequeno quanto de médio porte, refletindo a sólida demanda no segmento e sua contínua eficiência operacional.
Não houve entregas de Defesa & Segurança no trimestre.
A Embraer mantém a expectativa de entregar entre 80 e 85 aeronaves na Aviação Comercial (ponto médio com crescimento de 6% ao ano) e entre 160 e 170 aeronaves na Aviação Executiva (ponto médio com crescimento anual de 6%) em 2026.