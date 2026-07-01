A Embraer anunciou nesta quarta-feira (1º) que concluiu a aquisição de uma participação adicional da sua joint-venture com a Safran Cabin, juntamente com determinados ativos relacionados às suas operações no Brasil. Não foram divulgados os valores da transação.

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O acordo inclui a aquisição dos 50% remanescentes da participação na EZ Air Interior Limited, com sede no México, uma parceria estabelecida em 2012 entre a Embraer e a C&D (atual Safran Cabin), em Chihuahua, que tem apoiado exclusivamente os programas da Embraer.