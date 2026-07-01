A Embraer anunciou nesta quarta-feira (1º) que concluiu a aquisição de uma participação adicional da sua joint-venture com a Safran Cabin, juntamente com determinados ativos relacionados às suas operações no Brasil. Não foram divulgados os valores da transação.
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O acordo inclui a aquisição dos 50% remanescentes da participação na EZ Air Interior Limited, com sede no México, uma parceria estabelecida em 2012 entre a Embraer e a C&D (atual Safran Cabin), em Chihuahua, que tem apoiado exclusivamente os programas da Embraer.
A EZ Air fornece componentes para as cabines de aeronaves da Embraer, como compartimentos de bagagem, lavatórios, painéis de piso e painéis laterais, incluindo dos jatos E1 e E2, a partir principalmente de uma fábrica em Chihuahua, no México.
O contrato também abrange a integração de parte das operações da Safran Cabin em Jacareí, no Vale do Paraíba, igualmente dedicadas aos programas da Embraer. As atividades de serviços de engenharia da Safran Cabin Brasil não relacionadas à Embraer permanecerão com a Safran.
“A Embraer avalia continuamente oportunidades de geração de valor e este acordo reforça nossa estratégia de expansão das operações no curto e longo prazo”, afirmou Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.
“Gostaria de agradecer à Safran Cabin por essa longeva parceria bem-sucedida e dar as boas-vindas aos novos colaboradores que passam a integrar a Embraer. Juntos, continuaremos a buscar a excelência com foco em segurança, qualidade, eficiência e sustentabilidade”.
A transação foi concluída após a obtenção das aprovações regulatórias necessárias e o cumprimento das condições habituais.