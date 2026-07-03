Duas semanas após autorizar o governo federal a adotar "medidas de cobrança e execução das contragarantias" para receber parte da dívida da Prefeitura de Taubaté referente a parcelas não pagas do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) voltou atrás e suspendeu a decisão. Com isso, a União não poderá, ao menos por enquanto, bloquear os repasses ao município.

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A nova decisão foi tomada na tarde dessa sexta-feira (3) pelo desembargador federal Wilson Zauhy, relator do processo na 4ª Turma do TRF-3 - trata-se do mesmo desembargador que havia autorizado os bloqueios no dia 18 de junho.