O Tribunal do Júri de Jacareí condenou um réu a 22 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do suíço Jean-Daniel Chollet em Jacareí. O julgamento foi realizado nessa quinta-feira (25). Ele recebeu penas por homicídio qualificado, destruição de cadáver e furto. Um segundo réu foi condenado a dois anos em regime aberto apenas por furto.

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Jean-Daniel, suíço de 31 anos e morador de Nazaré Paulista, foi morto a facadas e localizado dentro do próprio carro incendiado no Jardim Flórida, em Jacareí, em 28 de julho de 2024. O corpo estava carbonizado.