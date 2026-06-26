O Tribunal do Júri de Jacareí condenou um réu a 22 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do suíço Jean-Daniel Chollet em Jacareí. O julgamento foi realizado nessa quinta-feira (25). Ele recebeu penas por homicídio qualificado, destruição de cadáver e furto. Um segundo réu foi condenado a dois anos em regime aberto apenas por furto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Jean-Daniel, suíço de 31 anos e morador de Nazaré Paulista, foi morto a facadas e localizado dentro do próprio carro incendiado no Jardim Flórida, em Jacareí, em 28 de julho de 2024. O corpo estava carbonizado.
O réu Guilherme recebeu a maior pena por ter sido responsabilizado pelo homicídio, pela destruição do cadáver e pela subtração dos pertences da vítima. Gabriel, segundo a divulgação, teve participação menor e respondeu apenas pelo furto.
A sentença completa poderá detalhar quais provas sustentaram cada condenação, quais qualificadoras os jurados aceitaram e como o juiz calculou as penas. Esses documentos não constavam nas bases públicas indexadas até a publicação desta matéria.
Como foi o crime
O corpo de Jean-Daniel Chollet foi localizado na manhã de 28 de julho de 2024, dentro de um carro incendiado na região da rua Missouri, no bairro Jardim Flórida, em Jacareí. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas e encontrou a vítima carbonizada no interior do veículo.
Jean-Daniel tinha 31 anos, nasceu na Suíça e morava em Nazaré Paulista. Ele vivia no Brasil desde 2017 e havia saído de casa no dia anterior ao crime.
A identificação do suíço encontrado dentro do carro em Jacareí ocorreu dois dias após o caso. Naquele momento, a Polícia Civil ainda apurava as circunstâncias da morte.
Festa de rodeio
A investigação apontou que Jean-Daniel passou por Jacareí após sair de uma festa de rodeio em Igaratá. Durante o trajeto, ele parou em um posto de combustíveis na avenida Pensilvânia.
No local, Jean-Daniel conversou com dois homens. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento no qual os dois entraram no veículo. O grupo seguiu depois para a área onde o carro apareceu incendiado.
De acordo com as informações apresentadas após o julgamento, Jean-Daniel sofreu golpes de faca. Os autores incendiaram o veículo com o corpo dentro e levaram pertences da vítima.
A dinâmica registrada pelas câmeras teve papel central na identificação dos suspeitos. Os investigadores também refizeram o trajeto do carro e analisaram dados obtidos durante o inquérito.
DIG de Jacareí identificou os suspeitos
A equipe de Homicídios da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí analisou imagens de câmeras instaladas em diferentes pontos da cidade. Os registros permitiram reconstruir parte do caminho percorrido pela vítima e pelos suspeitos.
Em 10 de agosto de 2024, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão temporária e de busca em Jacareí e Suzano. Dez policiais participaram da operação.
Um homem de 28 anos foi preso na região do Jardim Flórida. O segundo suspeito, de 18 anos, foi localizado em uma clínica de recuperação na cidade de Suzano, na Grande São Paulo.
As prisões ocorreram 13 dias após a localização do corpo. O crime foi registrado em 28 de julho de 2024, e os mandados foram cumpridos em 10 de agosto daquele ano.
Para a família de Jean-Daniel, o julgamento representa a resposta do Tribunal do Júri quase dois anos após o crime. Para os moradores de Jacareí, o desfecho também expõe o caminho entre a investigação policial, a apresentação da acusação e a decisão dos jurados.