O empresário Gustavo Henrique Costa e Silva, ex-namorado da empresária e ex-primeira-dama de Taubaté Mariah Perrotta, divulgou uma nota pública em que nega as acusações feitas contra ele após a repercussão do relato de violência divulgado por Mariah nas redes sociais.

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Gustavo disse que as acusações são “absolutamente falsas” e que os fatos ainda estão sendo analisados pelas autoridades competentes, não havendo conclusão oficial sobre o caso.