O empresário Gustavo Henrique Costa e Silva, ex-namorado da empresária e ex-primeira-dama de Taubaté Mariah Perrotta, divulgou uma nota pública em que nega as acusações feitas contra ele após a repercussão do relato de violência divulgado por Mariah nas redes sociais.
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Gustavo disse que as acusações são “absolutamente falsas” e que os fatos ainda estão sendo analisados pelas autoridades competentes, não havendo conclusão oficial sobre o caso.
"Apesar de ter sido julgado por muitas pessoas nas redes sociais, a verdade é que os fatos ainda estão sendo analisados pelas autoridades competentes. Não houve julgamento, não houve condenação e não houve qualquer conclusão oficial sobre o caso", afirmou.
Ele disse estar com a "consciência tranquila" e nega ter praticado os atos dos quais foi acusado. Na nota, diz ainda que não responderá às acusações com ataques pessoais ou exposições públicas.
Ex-primeira dama disse que sofreu violência
A manifestação ocorre dias após Mariah Perrotta relatar publicamente ter sido vítima de violência durante um relacionamento com Gustavo. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e provocou manifestações de apoio à ex-primeira-dama.
Em publicação feita no Instagram, ela afirma ter vivido “dois anos e meio de violência física e psicológica”, além de ameaças à própria vida.
“Não faço isso por vingança, mas porque sei que muitas mulheres vivem situações parecidas em silêncio, com medo, vergonha ou sem saber a quem recorrer”, escreveu a empresária.
No comunicado, Gustavo também afirma que não possui interesse político nem busca benefícios pessoais com a situação. "Acredito que a verdade não precisa de espetáculo. Ela precisa apenas de tempo, provas e Justiça", escreveu.
Ao final da nota, ele afirma confiar no trabalho das autoridades e na apuração dos fatos.
Leia a nota de Gustavo Henrique na íntegra
"Nos últimos dias, meu nome, minha honra, minha filha e até mesmo minha família foram expostos publicamente em razão de acusações que considero absolutamente falsas.
Apesar de ter sido julgado por muitas pessoas nas redes sociais, a verdade é que os fatos ainda estão sendo analisados pelas autoridades competentes. Não houve julgamento, não houve condenação e não houve qualquer conclusão oficial sobre o caso.
Tenho a consciência tranquila e a certeza de que não pratiquei os atos dos quais fui acusado. Por esse motivo, não responderei com ataques, ofensas ou exposições pessoais, principalmente por respeito às famílias envolvidas e às filhas de quem fez as acusações.
Também deixo claro que não possuo qualquer interesse político e não busco qualquer benefício pessoal com essa situação. Meu único interesse é que a verdade seja apurada e que a Justiça cumpra seu papel.
Acredito que a verdade não precisa de espetáculo. Ela precisa apenas de tempo, provas e Justiça.
As pessoas que realmente me conhecem, que conhecem minha história, meu caráter e os fatos ocorridos naquele dia, sabem quem eu sou. E isso tem um valor que nenhuma publicação em rede social pode apagar.
Confio que todos os fatos serão devidamente esclarecidos e que minha inocência será reconhecida no momento oportuno. Até lá, seguirei respeitando o devido processo legal e aguardando que a Justiça cumpra o seu papel.
A verdade sempre encontra seu caminho."