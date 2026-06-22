A empresária e ex-primeira-dama de Taubaté, Mariah Perrotta, tornou pública uma grave denúncia de violência contra o ex-namorado, com quem ela teve um relacionamento após se separar do ex-prefeito de Taubaté e ex-deputado estadual, Ortiz Junior.
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Em publicação feita no Instagram, ela afirma ter vivido “dois anos e meio de violência física e psicológica”, além de ameaças à própria vida.
Segundo o relato divulgado pela empresária, a decisão de expor o caso publicamente não tem relação com vingança, mas com a tentativa de encorajar outras mulheres que enfrentam situações semelhantes.
“Não faço isso por vingança, mas porque sei que muitas mulheres vivem situações parecidas em silêncio, com medo, vergonha ou sem saber a quem recorrer”, escreveu.
Mariah também afirmou que, durante o relacionamento, acreditava que a situação poderia mudar, mas reforçou o alerta de que o agressor não teria alteração de comportamento. “O agressor não vai mudar e isso vai se tornar um risco para você e para sua família”, declarou.
Empresária falou sobre o caso em vídeo
Em vídeo publicado nas redes sociais, ela relata que foi agredida dentro de casa pelo ex-namorado, identificado como Gustavo Henrique Silva, conhecido como Gustavo Baby ou DJ Baby.
Ela afirma ainda ter registrado boletim de ocorrência e obtido medida protetiva, mas diz que o homem teria descumprido a ordem judicial em mais de cinco ocasiões.
Gustavo ainda não foi localizado pela reportagem. O espaço segue aberto para a manifestação dele ou da defesa. No Instagram, ele fez uma postagem nesta segunda, com a frase: "A justiça tarda, mas não falha. A verdade virá à tona".
A ex-primeira-dama também destacou o impacto emocional da violência. “Fiquei com vergonha de sair na rua, de encontrar as pessoas”, disse, ao reforçar que vítimas não devem se calar. “Quem tem que ter vergonha é o agressor e não a vítima”, completou.
Ortiz Junior comentou o caso
Ortiz Junior comentou publicamente o caso e elogiou a coragem de Mariah. Em sua mensagem, afirmou ter orgulho da iniciativa dela em expor a situação e destacou que “nenhuma mulher deve viver com medo, violência ou humilhação”, reforçando a importância de buscar ajuda e proteção.
Em resposta, Mariah agradeceu o apoio e disse que Ortiz teve papel fundamental no momento em que decidiu denunciar as agressões.
“Quando eu havia acabado de ser espancada, foi você que me socorreu. Você que me reergueu. Você é pai das minhas filhas, que me fez enxergar que eu precisava denunciar essas agressões e frear isso”, escreveu.
Após um período de separação, Ortiz e Mariah reataram o relacionamento. No último Dia dos Namorados, o político oficializou a reconciliação ao publicar uma foto do casal com a legenda “recomeço”.
A empresária ainda afirmou que a experiência dolorosa está sendo transformada em um novo projeto de apoio a mulheres em situação de violência.
“Minha dor se transformou em força. Estamos iniciando um projeto para auxiliar mulheres a saírem no primeiro sinal de violência”, publicou.
O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, com internautas enviando mensagens de apoio à empresária.