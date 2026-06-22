A empresária e ex-primeira-dama de Taubaté, Mariah Perrotta, tornou pública uma grave denúncia de violência contra o ex-namorado, com quem ela teve um relacionamento após se separar do ex-prefeito de Taubaté e ex-deputado estadual, Ortiz Junior.

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Em publicação feita no Instagram, ela afirma ter vivido “dois anos e meio de violência física e psicológica”, além de ameaças à própria vida.