Um cãozinho foi encontrado nas imediações da igreja ICEAC, no bairro Bosque dos Ypês, em São José dos Campos. Ele estava bastante assustado por conta da queima de fogos durante o jogo da Seleção Brasileira na quarta-feira (24) e foi acolhido no local, na rua Gisele Martins, por volta das 19h30.
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O pet está sendo bem cuidado e as pessoas que o acolheram buscam localizar os tutores para que ele volte para casa.
Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com Milene, pelo telefone 12 982175296.