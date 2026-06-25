26 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DE VOLTA PRA CASA

Cãozinho foge assustado e se perde dos tutores em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE/Cedido por munícipe
Cãozinho foi encontrado no bairro Bosque dos Ypês
Cãozinho foi encontrado no bairro Bosque dos Ypês

Um cãozinho foi encontrado nas imediações da igreja ICEAC, no bairro Bosque dos Ypês, em São José dos Campos. Ele estava bastante assustado por conta da queima de fogos durante o jogo da Seleção Brasileira na quarta-feira (24) e foi acolhido no local, na rua Gisele Martins, por volta das 19h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pet está sendo bem cuidado e as pessoas que o acolheram buscam localizar os tutores para que ele volte para casa.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com Milene, pelo telefone 12 982175296.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários