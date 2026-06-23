A Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente também é a mais segura do Brasil. A confirmação deste título é o resultado do Atlas da Violência 2026, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O desempenho da cidade leva em consideração a lista de municípios de grande porte (com mais de 500 mil habitantes) entre 336 cidades de todo o país, analisadas pelo levantamento.

O ranking utiliza a taxa de homicídio estimado por 100 mil habitantes, indicador que soma os homicídios oficialmente registrados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, com a estimativa de homicídios ocultos, calculada pelo Ipea.

A publicação mede a taxa de homicídios nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes em 2024. O índice de São José dos Campos foi de 5,9 homicídios, dado bem abaixo da média nacional municipal de 20 homicídios a cada 100 mil habitantes.

Considerando também as cidades com população superior a 100 mil pessoas, São José dos Campos está entre as 15 mais seguras do país.

São José Unida

O programa São José Unida, criado pela Prefeitura em 2017, permite o trabalho integrado das forças de segurança com dedicação, competência e comprometimento, aliado à ampliação de investimentos, tecnologia de ponta e implantação de novos programas e ações.

A cidade já se consolidou como referência nacional de segurança pública com queda constante e significativa dos principais indicadores criminais medidos mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A cada mês, São José dos Campos confirma a diminuição nos principais indicadores criminais. Há 4 anos e um mês não existem registros de roubos a banco; na comparação com 2016, também foi registrada queda nos furtos de veículos (-64%), homicídios (-58%) e furtos (-17%).

É São José dos Campos cada vez mais segura para os moradores e visitantes, garantindo tranquilidade e qualidade de vida para os trabalhadores e para as famílias.

Centro de Segurança e Inteligência

Com tecnologia de ponta, monitoramento eletrônico 24 horas e câmeras de alta definição espalhadas por todas as regiões da cidade, o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) completou em abril cinco anos e é tido como o coração tecnológico do programa São José Unida.

Com o auxilio das tecnologias do CSI, já foram atendidas 3.978 ocorrências relacionadas à segurança pública, contribuindo diariamente para a solução de crimes.

Com auxílio do sistema inteligente de monitoramento com câmeras, as forças de segurança prenderam 1.877 pessoas, recuperaram 869 veículos furtados ou roubados e capturaram 412 procurados pela Justiça.