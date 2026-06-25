O Governo do Estado de São Paulo deu início à edição 2026 da Operação Inverno na Serra da Mantiqueira. A iniciativa vai intensificar o policiamento ostensivo e preventivo nos municípios de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, cidades que registram um aumento no fluxo de visitantes entre os meses de junho e agosto.

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Segundo estimativas da Polícia Militar, a expectativa é que cerca de 2 milhões de turistas passem pela região durante a temporada de férias e o tradicional Festival de Inverno.