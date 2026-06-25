O Governo do Estado de São Paulo deu início à edição 2026 da Operação Inverno na Serra da Mantiqueira. A iniciativa vai intensificar o policiamento ostensivo e preventivo nos municípios de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, cidades que registram um aumento no fluxo de visitantes entre os meses de junho e agosto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo estimativas da Polícia Militar, a expectativa é que cerca de 2 milhões de turistas passem pela região durante a temporada de férias e o tradicional Festival de Inverno.
Cerca de 500 policiais militares deverão atuar em pontos turísticos, áreas comerciais e eixos de grande circulação com recursos de inteligência policial e georreferenciamento. As forças de segurança se dividirão em policiamento terrestre e aéreo, com o suporte rodoviário, de trânsito e ambiental, além de tropas de choque e equipes de monitoramento. O Corpo de Bombeiros também integra a força-tarefa, focando em buscas, salvamentos e no combate a incêndios.
Polícia Civil
A Polícia Civil também estruturou um esquema especial para o período, aumentando o efetivo de delegados, investigadores e escrivães.
Durante a temporada, as delegacias dos três municípios funcionarão ininterruptamente aos finais de semana e feriados.
A operação conta também com um delegado itinerante entre as cidades e uma equipe pericial fixa em Campos do Jordão para a realização de exames preliminares, como os de tráfico de drogas.
Histórico
Na edição de 2025, as ações integradas resultaram na prisão de 85 pessoas, sendo 28 criminosos procurados pela Justiça e seis adolescentes apreendidos. A operação também tirou de circulação 512 kg de drogas e quatro armas de fogo, removeu 201 motocicletas e 216 automóveis irregulares, além de recuperar 14 veículos roubados ou furtados.
A fiscalização nas rodovias de acesso e o patrulhamento nas áreas urbanas e de preservação ambiental seguem intensificados até o encerramento da temporada de inverno.