O mercado imobiliário do Vale do Paraíba vive um momento de contrastes. Enquanto a procura por imóveis para locação disparou 33,87% em maio, as vendas de imóveis residenciais usados recuaram 10,64% em comparação com abril, marcando o segundo mês consecutivo de queda nas negociações de compra e venda na região.

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Os dados fazem parte da pesquisa divulgada pelo CrecI-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo), que aponta uma mudança no comportamento dos consumidores e um fortalecimento do mercado de aluguel em cidades do Vale do Paraíba.