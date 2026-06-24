Os bairros periféricos e emergentes do Vale do Paraíba se consolidaram como os principais destinos dos compradores de imóveis residenciais usados. Dados da pesquisa divulgada pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo) revelam que 68% das vendas realizadas em maio de 2026 ocorreram em regiões classificadas como “demais bairros”, longe dos tradicionais centros urbanos e dos bairros nobres.

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O levantamento aponta uma mudança importante no comportamento do mercado imobiliário regional. Enquanto as áreas centrais responderam por 24% das negociações e os bairros nobres por apenas 8%, a maior parte dos compradores optou por regiões que oferecem imóveis com preços mais acessíveis, maior disponibilidade de terrenos e potencial de valorização.

Custo-benefício impulsiona mercado